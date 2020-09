De Vecchis: “Stanno distruggendo l’ospedale, nel 2000 avevamo una struttura di primo livello. Chiediamo quello che ci spetta”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Stanno distruggendo l’ospedale di San Benedetto. Nel 2000 aveva quasi tutti i reparti di un ospedale di primo livello, mancava solo l’urologia. Da allora c’è stato un lento decadimento perché la Regione è andata verso l’ospedale provinciale, l’ospedale unico”. Lo afferma Giorgio De Vecchis, candidato alle elezioni regionali nella lista Movimento per le Marche, a sostegno di Francesco Acquaroli. “Fortunatamente ci è venuta in soccorso una legge nel 2015 proprio per rendere la sanità sostenibile. Sostiene che non bisogna guardare i bacini elettorali dei politici quando si fanno gli ospedali, bensì i bacini di utenza. Questa città ha un bacino per un ospedale di primo livello. Chiediamo quello che ci spetta. L’amministrazione regionale ha sbagliato su tanti fronti, a partire dalla mancanza dei servizi territoriali. Il grande errore è stato andare verso l’ospedale unico, il contrario di quello che la legge ci dice di fare. È la cosa più antieconomica che esista ed è un investimento che riguarda i prossimi cinquant’anni. E’ una grande miopia che denota un dilettantismo pauroso. Ci hanno nascosto i dati utili per fare una serena analisi e correggere le storture”.

Prosegue De Vecchis: “Prima di pensare a nuovi ospedali bisogna far funzionare questo, riportandolo al livello che gli spetta per legge. Occorre potenziare l’ospedale che c’è, per qualsiasi altro progetto ci vorranno dieci anni. Questo ospedale va delocalizzato, va destinato ad altri servizi territoriali di cui abbiamo bisogno. Una nuova struttura andrà collocata vicino all’uscita autostradale. Si torni ad un modello con autonomia finanziaria, gestionale ed economica in modo che comunità e amministrazioni locali possano effettuare un controllo pregnante. Gli ospedali nuovi costano parecchio soprattutto se fatti con il project financing. Si arriva a oneri pluriennali che complessivamente diventano clamorosi. E’ vero che arriveranno tanti soldi dal Mes, ma questo non ci esime dal valutare bene come spenderli, altrimenti incorreremo negli stessi errori di un tempo. Abbiamo investito male e ci siamo ritrovati con meno servizi dappertutto”.