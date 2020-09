De Vecchis: “Sì all’arretramento dell’autostrada, no alla terza corsia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dovremmo aver provveduto da tempo all’arretramento dell’autostrada. Il costo della terza corsia sarebbe proibitivo e non risolverebbe i problemi della Statale”. Ne è convinto Giorgio De Vecchis, candidato alle elezioni regionali con il Movimento per le Marche. Il consigliere comunale di San Benedetto punta quindi il dito contro il centrosinistra che “in questi 20-30 anni ha sempre parlato ma non mai fatto nulla”.

De Vecchis è convinto che una questione fondamentale sia l’incentivazione dei fondi per il trasporto pubblico locale: “Le ripartizioni dei fondi nazionali sono ferme a 30 anni fa. Siamo l’ultima regione come contributo per residente per il trasporto pubblico. Questa città è molto trafficata e un adeguato sistema di ripartizione potrebbe costituire la soluzione a tanti problemi connessi alla qualità della vita”.

Attenzione anche al tema della sicurezza: “Dopo la salute è il bene a cui i cittadini pensano come il più importante. Oggi ci troviamo in una situazione che dimostra la crescita di reati e comportamenti contro il decoro pubblico. La Regione deve finanziare telecamere intelligenti, supportare le associazioni di vicinato che garantiscono il controllo del quartiere. E occorre aumentare il numero delle forze dell’ordine.

Pensiero infine alla Sentina. “La riserva naturale è una risorsa che in questi anni è stata tutelata – afferma – anche se la Regione non ha profuso molte risorse, è sicuramente un potenziale da sfruttare. La Regione dovrà valorizzarla investendoci. E’ un polmone naturalistico da mostrare come attrazione ai turisti”.