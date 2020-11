De Vecchis punge Acquaroli: “Non ha avuto il coraggio di cambiare radicalmente la dirigenza sanitaria”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Acquaroli non ha avuto il coraggio di cambiare radicalmente la dirigenza sanitaria in piena pandemia. Un grave errore, da rimediare subito”. Lo dice Giorgio De Vecchis che alle ultime elezioni regionali ha sostenuto l’attuale governatore, candidandosi nella lista Movimento per le Marche.

“La dirigenza sanitaria non è stata all’altezza in passato – spiega il consigliere comunale – è stata nominata e risponde ancora al centrosinistra che ha fatto danni strutturali difficilmente recuperabili nel breve periodo. Lo sostengo perché una dirigenza che ha fatto molti errori è portata a difendere gli errori commessi e a commetterli di nuovo, perché se mantieni una dirigenza per il fatto che ci sia uno stato d’emergenza rischi che tale burocrazia lavori per mantenere piuttosto che risolvere l’emergenza, perché mantenere cabine di regia burocratiche ereditate dagli avversari politici non favorisce una buona gestione, vedi San Benedetto”.