De Vecchis porta la sua ricerca in commissione: “Proporrò di presentare due mozioni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorgio De Vecchis illustrerà la ricerca sui bacini di utenza degli ospedali delle Marche nella riunione della commissione sanità in programma il 18 settembre. “E’ un lavoro finalizzato a un percorso comune, da fare con tutti – spiega il consigliere comunale – in quei documenti non c’è ideologia di alcun tipo. C’è solo da prendere una posizione nel giusto interesse dei sambenedettesi”.

Il capogruppo di Ripartiamo da Zero ha intenzione di invitare i colleghi a scrivere due mozioni da votare in seguito, all’unanimità, in assise: “Spero si possano scrivere assieme.

Una di tipo strategico sul nuovo ospedale di zona, l’altra più legata all’attualità in merito alla carenza dell’Utic a San Benedetto. E’ necessaria una riattivazione immediata”.

De Vecchis tende quindi una mano anche al Pd, che potrebbe al contrario restare in linea con la posizione della Regione: “I consiglieri comunali del Partito Democratico sono stati eletti da cittadini sambenedettesi. Non ho dubbi che prenderanno una posizione in loro difesa. Ribadisco, qui di ideologico non c’è nulla”.