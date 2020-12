De Vecchis: “Io candidato sindaco di Libera San Benedetto? Non lo escludo. Sono pragmatico, non rancoroso”. VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Io candidato sindaco? Non lo escludo, se me lo chiederanno mi dovrò assumere la responsabilità. Se invece ci saranno altre soluzioni sarò ben disposto ad accettarle”. Parola di Giorgio De Vecchis, intervenuto a La Nuova Riviera. Il consigliere comunale ha aderito al progetto civico di Libera San Benedetto, inaugurando una collaborazione con esponenti di Italia Viva. “Facevo l’opposizione al centrosinistra in Regione e al centrodestra a San Benedetto. La mia posizione è atipica. Non è cambiato nulla in questi due mesi. Italia Viva ha deciso di abbandonare la veste di partito e appoggerà un progetto civico. Io non sono rancoroso o vendicativo, sono un pragmatico”.

Alle Regionali De Vecchis si presentò a sostegno di Francesco Acquaroli e ipotizzò la possibilità di costituire una costola del Movimento per le Marche in riviera, in occasione delle amministrative del 2021. “A settembre non ho dichiarato che ci sarebbe stata una lista del Movimento per le Marche a San Benedetto in appoggio al centrodestra. Ho detto che il Movimento aveva dato disponibilità di una civica di appoggio anche se si fosse scelta una strada puramente civica. E non è escluso che l’appoggio ci sia. Basta saper distinguere i piani”.

De Vecchis prova quindi a difendersi dalle accuse di incoerenza: “Non è detto che debba bandire una forza che a livello locale ha persone che non si sono mai espresse oltre il ruolo di consigliere e che hanno il chiaro intento di togliersi dai legacci dei partiti che ci hanno dimostrato totale assenza di classe dirigente e ricambio. Abbiamo già una visione della città, siamo aperti a giovani e meno giovani. Urbinati ha detto che starà in secondo piano. E’ esponente di una forza rappresentata anche da altre figure che hanno fatto una scelta forte. Si può non capire, si può ideologizzare tutto. Ma amministrare un comune significa confrontarsi con buon senso”.

Le porte saranno aperte a tutti, anche a Rosaria Falco: “Certo, qual è il problema. Ha vissuto esperienze forti dimostrando una capacità non comune di rendersi conto di dove si trovava. Comprendo che non tutti hanno la mia stessa esperienza politica venticinquennale. Sono pragmatico, non guardo ai rancori, non condivido questo modo di fare politica. Quando si vivono prime esperienze turbolente si possono non capire determinate scelte”.