De Vecchis: “Dopo ventisette anni bisogna cambiare. Acquaroli propone due ospedali, io sono con lui”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorgio De Vecchis torna a spiegare i motivi che lo hanno spinto a correre alle elezioni regionali al fianco di Francesco Acquaroli. Il consigliere comunale, che a San Benedetto fa opposizione al centrodestra, è candidato col Movimento per le Marche. “Questa lista rappresenta un tentativo di ribellarsi ad uno stato di abbandono che dura da due decenni. È una situazione iniqua ed è giusto che una zona che è stata rappresentata male possa portare qualcosa di nuovo”.

L’attacco va dunque alla giunta Ceriscioli e non solo: “Dopo 27 anni bisogna cambiare e le nostre proposte sono interessanti e attuali. Questa provincia ha due bacini d’utenza distinti e separati. A Grottammare, San Benedetto, Martinsicuro, Monteprandone e Alba Adriatica risiedono 5000 abitanti in più di Ancona. Un ospedale adeguato a questo bacino d’utenza deve esserci, così come deve esserci ad Ascoli. Il progetto della sinistra è lo stesso da 20 anni, Acquaroli ha parlato di due ospedali in provincia e con coerenza portiamo avanti le stesse posizioni”.