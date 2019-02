Cupra, M5S contro le barriere ferroviarie: “RFI applichi prima tutte le tecnologie insonorizzanti”

CUPRA MARITTIMA – Il Meetup 5 Stelle di Cupra spinge per l’approvazione della mozione contro la costruzione delle barriere ferroviarie fonoassorbenti nel Comune e critica: “Deplorevole negare a un nostro attivista l’inserimento in uno dei comitati spontanei nati per proteggere il paesaggio cuprense solo perché simpatizzante del Movimento”.

Invocando la tutela del paesaggio, il gruppo ha infatti richiesto nella propria proposta che sia la stessa Rete Ferroviaria Italiana a “intervenire prioritariamente sulla sorgente del rumore, ossia sui treni e sulle rotaie applicando le moderne tecniche insonorizzanti, e solo in ultima analisi, previo benestare dei cittadini, ricorrere alle barriere così come previsto dal suddetto decreto”.

A fronte delle tempistiche attese per la risoluzione del dibattito sul piano d’azione promosso dalla Regione Marche, il Meetup cuprense auspica un successo in breve tempo per la mozione: “I tempi saranno molto lunghi per cui petizioni, raccolte firme e comitati saranno solo un utile esercizio di democrazia, perché la nuova amministrazione avrà tutto il tempo di approvare la mozione proposta dal M5S, già recapitata agli uffici comunali, a salvaguardia del paesaggio, della vocazione turistica del territorio e della salubrità dell’aria e bloccare la realizzazione delle barriere”.

Sempre sul tema, il Meetup cuprense ha voluto inoltre condannare apertamente il mancato inserimento di uno dei suoi attivisti in uno dei comitati contro le barriere, chiedendo che si ponga rimedio: “Capiamo che il surriscaldarsi del clima elettorale abbia potuto dare alla testa a qualcuno, ma sappiamo tutti che le battaglie civiche non hanno bandiera e devono essere aperte a chiunque le condivida”.