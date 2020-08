Crisi idrica, Cinque Stelle: “Il terremoto ha creato danni immensi, alcune sorgenti sono sparite”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una crisi idrica a livello alto, per una situazione che è più grave rispetto al resto delle Marche. Del problema dell’acqua e della sua assenza dai rubinetti hanno parlato i Cinque Stelle nel corso di un convegno che ha visto la presenza, tra gli altri, del senatore Giorgio Fede, del consigliere regionale Peppe Giorgini, del candidato governatore Gian Mario Mercorelli e del geologo Serafino Angelini.

Indice puntato sul terremoto del 2016 che ha aggravato ulteriormente una situazione già di per sé delicata: “Il terremoto ha complicato le cose”, spiega Angelini. “Le reti sono state danneggiate, con le condutture rovinate o addirittura interrotte”.

Il sisma ha pertanto inciso su tutte le sorgenti e tre di queste sono sparite completamente. “I danni sono stati immensi – afferma Giorgini – ma il problema è anche ambientale, per via del cambiamento climatico. Dal 2011 a oggi la temperatura è aumentata di quasi un grado e ci sono poche precipitazione. Nel 2020, a gennaio-febbraio il calo delle piogge è stato del 50 per cento, 78% in meno a gennaio e 30% meno a febbraio. Abbiamo il problema di ricreare le falde acquifere”.