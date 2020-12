Covid, Mangialardi: “La Regione gestisca bene le vaccinazioni. Basta incertezze”

“Crediamo necessario, anzi vitale, che la questione della vaccinazione sia affrontata con estrema serietà, determinazione con una gestione che non può e non deve lasciare margini di errore o buchi neri nella macchina organizzativa”. Lo dice il capogruppo del Pd in Regione Maurizio Mangialardi. “È indispensabile che anche la Regione Marche, che fino a questo momento non ha certamente brillato per efficienza nella sua azione di contrasto al virus, con una giunta regionale distintasi quasi esclusivamente per le incertezze, le divisioni e le contraddizioni interne, capisca che la partita in gioco è fondamentale sia per uscire nel più breve tempo possibile dalla grave crisi sanitaria, sia per iniziare a ridare prospettiva alle tante imprese del tessuto economico. L’auspicio è che presidente e assessori regionali comprendano l’esigenza di dare già da ora massima copertura mediatica alla campagna di vaccinazione, anche per superare la disinformazione promossa e cavalcata irresponsabilmente dai movimenti No Vax, favorendo poi, quando sarà il momento, un servizio capillare sui territori che consenta in pochi mesi di raggiungere la più alta percentuale possibile di popolazione vaccinata”.