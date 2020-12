Covid, interpellanza del Pd: “Il Comune trovi altri fondi per sostenere i bisognosi. L’esempio è Grottammare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il Comune può e deve reperire ulteriori risorse finanziarie, attingendo prevalentemente dai risparmi dei vari capitoli di spesa e intercettando inoltre fondi aggiuntivi su altre poste di bilancio, al fine di realizzare un piano economico volto a supportare il tessuto produttivo e le famiglie in difficoltà”. Lo chiede il Partito Democratico, promotore di un’interpellanza che verrà presentata in consiglio dal capogruppo Di Francesco. “San Benedetto è la città più colpita dai provvedimenti che limitano il commercio nella zona arancione della Regione, così come sostenuto dalla Camera di Commercio delle Marche che ha censito il maggior numero di attività nella nostra città e le ricadute economiche della pandemia sono pesantissime sugli esercizi commerciali che danno lavoro a migliaia di famiglie oltre che a tutta la filiera di cui si deve tener conto”.

I dem chiedono al primo cittadino di guardare a Grottammare: “Sarebbe sufficiente guardare anche a cosa accade a qualche chilometro da noi. Partendo dai soli 106.000 euro arrivati dal Governo centrale sono riusciti a finanziare una manovra complessiva di quasi 500.000 euro. Si tratta di otto diverse misure quali buoni spesa alimentari, buoni acquisto di beni generici, bonus per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, fondo per tamponi antigenici, fondo per famiglie in difficoltà e familiari che assistono disabili, fondo da destinare ai centri per l’infanzia per evitare i rincari delle rette ed un rimborso spese per le famiglie con un ISEE inferiore a 21500 euro”.

Il Pd passa quindi alle proposte che, tra le altre cose, prevedono una ulteriore proroga di tutti i tributi comunali, contributi una tantum per l’affitto delle attività commerciali, la distribuzione gratuita di tamponi e mascherine agli over 65 e ai nuclei in condizioni di fragilità, il sostegno ai lavoratori con contratto a chiamato e a quelli il cui reddito è stato compromesso.