ASCOLI PICENO – “Grazie all’interrogazione del PD Marche in consiglio regionale sono ora disponibili i dati sui positivi e in quarantena per comune alla data odierna”. Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale di Ascoli Francesco Ameli. “Lo avevamo chiesto anche al comune di Ascoli – afferma – ma ha scelto di fare orecchie da mercante”.