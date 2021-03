Il presidente della regione Francesco Acquaroli ha chiuso i confini della Regione ai titolari delle seconde case. Chiunque non abbia residenza o domicilio nel territorio regionale, anche nel caso in cui sia proprietario di una abitazione che non rappresenti la residenza principale e che arrivi da fuori le Marche, non potrà entrare. L’ordinanza firmata dal presidente è valida dalla mezzanotte del 29 marzo fino a tutta la giornata di lunedì 5 aprile.