Picenambiente, la Corte dei Conti conferma la teoria della minoranza. Gabrielli: “E’ a controllo pubblico”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per definire a controllo pubblico una società basta che la maggioranza delle quote sia in mano ad uno o più enti pubblici. Lo ha detto la Corte dei Conti a sezioni riunite attraverso la pubblicazione, lo scorso 20 giugno della delibera 11/2019.

Per le sezioni riunite – sottolinea il Sole 24 Ore – “possono essere qualificate come società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria”.

“La Corte dei Conti dà totalmente ragione a quanto sostenuto da noi consiglieri di minoranza il 15 dicembre 2018”, afferma Bruno Gabrielli, che fa riferimento alla delibera votata all’unanimità dall’assise che ribadiva il controllo pubblico sulla società Picenambiente.

Sulla vicenda si dovrà esprimere il Tar.