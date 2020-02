Coronavirus, Piunti all’assemblea straordinaria dell’Anci. Dal Governo: “Evitare il caos”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Assemblea straordinaria dell’Anci Marche per far fronte all’emergenza coronavirus. Mercoledì alle 15 ci sarà anche il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, alla riunione di Ancona, chiamata a fare il punto sul rischio contagio.

L’appuntamento servirà per ribadire ancora una volta la necessità di agire in maniera concordata. Un appello lanciato nelle ultime ore anche dal Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, che si è rivolto proprio agli amministratori regionali e locali: “Bisogna restare al fianco delle Regioni coinvolte in questa prima fase dell’emergenza, in una battaglia di contenimento del rischio che coinvolge tutto il Paese. Oggi più che mai è fondamentale l’unità nazionale e il raccordo tra tutti i livelli istituzionali. Gli uffici del dipartimento sono a disposizione di tutte le autonomie italiane per ogni informazione e per favorire il coordinamento tra i vari livelli di Governo”.

Aggiunge Boccia: “E’ prioritario non assumere iniziative autonome. La situazione di emergenza va infatti fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei, in modo da rendere più efficaci le misure di contenimento. Chiedo pertanto alle amministrazioni, prima di emanare qualsiasi tipo di ordinanza, di raccordarsi con l’autorità nazionale, al fine di evitare di avere situazioni difformi. Agire in maniera autonoma, rischia di creare caos e disinformazione”.