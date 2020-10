Coronavirus, l’appello dei sindacati: “Tamponi e sierologici periodici a tutti i professionisti in servizio nella sanità”

Il Coordinamento Regionale NurSind Marche considerato che l’epidemia Sars-Cov 2 è in fase di recrudescenza e purtroppo si registrano contagi anche nelle aziende sanitarie regionali, che hanno coinvolto non solo pazienti ma anche colleghi professionisti sanitari con quadri asintomatici o pausintomatici chiede di estendere con modalità periodica gli screening diagnostici dei tamponi naso-faringei o sierologici a tutti i professionisti in servizio, in modo da intercettare e isolare tempestivamente i soggetti portatori. “È dimostrato ampiamente dalle evidenze scientifiche – spiega il coordinatore regionale Donato Mansueto – che qualsiasi portatore del Sars-Cov2 può diffondere la malattia. Attualmente solo alcune aziende sanitarie marchigiane sottopongono a screening periodico i propri dipendenti, è invece indispensabile garantire la sicurezza e l’uniformità dei livelli di qualità delle prestazioni sanitarie a tutti i lavoratori e cittadini, perché nessuno possa essere catalogato di serie B e incontrare rischi maggiori a seconda dell’azienda sanitaria pubblica dove accede”.