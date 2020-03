Coronavirus, il comitato: “L’ospedale tornerà alla normalità? Scusateci se non ci fidiamo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In piena emergenza coronavirus non manca la polemica politica che vede uno contro l’altro il Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso e la Regione Marche a proposito della situazione al Madonna del Soccorso.

“Mai abbiamo contestato o recriminato sulla scelta dell’ospedale di San Benedetto come centro Covid-19”, dicono Nicola Baiocchi e Rosaria Falco. “Non ci è davvero sembrato il momento di chiedere le motivazioni alla dirigenza dell’Area Vasta, nell’ottica della massima sinergia del territorio e dell’unità di intenti imposta dall’emergenza. Non è possibile né consigliabile però, né per la politica né per i movimenti civici, rinunciare alle rispettive funzioni di tutela e difesa dei diritti dei cittadini di cui sono espressione, né a segnalare incongruenze e storture evidenti: nessuno può, in nome e con la scusa dell’emergenza, chiederci di tollerare in silenzio le prevaricazioni e di prendere come incontestabili decisioni palesemente inique o dettate da valutazioni superficiali della situazione. I malati e i morti non vanno rispettati solo in caso di emergenza, ma in ogni tempo, e vanno assicurate sempre le cure e garantita l’efficienza della sanità del territorio, tutti obiettivi che ci siamo posti e che vanno perseguiti a maggior ragione nel corso delle “rivoluzioni” motivate dalle emergenze”.

Gli esponenti del comitato si soffermano soprattutto sulle rassicurazioni della Regione che assicurano un ritorno alla normalità una volta terminata la situazione di rischio elevato.

“Il 16 marzo un documento ufficiale dell’AV5, firmato dal direttore sanitario Diana Sansoni, la stessa che voleva togliere il medico del turno di notte dell’UTIC (agosto 2019) elenca gli spostamenti di dotazioni e reparti da attuare tra gli ospedali, con la precisa tempistica, data ed orario, per ciascuno spostamento, e non vi si trova alcuna indicazione sul fatto che la pneumologia sarebbe stata spostata a San Benedetto, né si parla del reparto di malattie infettive da istituire al Madonna del Soccorso. Il 17 marzo, nel primissimo pomeriggio, il Comitato evidenzia l’assurdità tecnica di lasciare la pneumologia ad Ascoli, nonostante l’ospedale COVID debba trattare polmoniti gravi. Dopo la nostra osservazione, ma solo dopo, la direzione, a seguito di una concitata riunione, decideva questi spostamenti, e siamo propensi a credere che tale provvidenziale integrazione del programma di ristrutturazione emergenziale non costituisca affatto una coincidenza”.

Proseguono Baiocchi e Falco: “Perdonateci se non ci fideremo di tali soggetti e delle promesse che tutto tornerà come prima, dopo aver sperimentato sulla nostra pelle ad esempio la beffa della Neurochirurgia a San Benedetto, promessa e sancita nero su bianco da una delibera regionale e persino da un piano sanitario regionale (quindi su due documenti non uno solo!), usata solo per toglierci l’emodinamica. Riteniamo sia assolutamente corretto chiedere subito un impegno forte al massimo esponente dell’Ente regionale, poiché i politici locali si sono ampiamente e da anni dimostrati, oltre che assolutamente digiuni della reale situazione ospedaliera, del tutto inaffidabili, avendo sempre disapplicato le disposizioni regionali che deponevano in nostro favore, sconfessando puntualmente ogni promessa. Aggiungiamo, per rispondere a tutte le obiezioni relative alla nostra ferma richiesta di avere il macchinario che esegue l’esame sui tamponi, naturalmente col personale adeguatamente formato al suo utilizzo, nel centro Covid-19 di San Benedetto, dal momento che ivi esiste un Pronto Soccorso COVID, e non si comprendono la logica e le motivazioni tecniche per cui tale attrezzatura debba trovarsi a 30 km di distanza. Infatti le persone che si presentano al Pronto Soccorso dovrebbero poter avere le risposte dei tamponi effettuati nel più breve tempo possibile, senza che si debbano portare ad Ascoli, con indubbia perdita di tempo ed aumento dei costi. È senz’altro più semplice e corretto che siano i tamponi effettuati ad Ascoli ad essere portati nell’ospedale COVID. Quanto poi alla giustificazione che gli esami si fanno ad Ascoli perché la macchina si trova lì, facciamo sommessamente notare che se si può spostare un intero ospedale affermare che non si riesca a spostare una sola macchina è patetico. Delle due l’una, o entrambe, le motivazioni alla base di questa scelta: o volontà politica (becera) o incompetenza. Infatti, per quale motivo a San Benedetto, per un motivo o per un altro, anche in condizioni di emergenza, deve esserci sempre un ospedale incompleto, che non riesce a svolgere i compiti ai quali è destinato in modo esclusivo senza la subordinazione ad Ascoli? O forse non si sono resi conto gli illustri dirigenti sanitari che il Pronto Soccorso Covid di San Benedetto funziona solo per gli utenti che hanno i sintomi del Coronavirus, o hanno avuto contatti con positivi, e che al Pronto Soccorso ci si può recare H24, non solo in un determinato orario. Dunque, poiché qui abbiamo un Pronto Soccorso che fa solo tale attività, quella macchina deve essere messa qui, perché non c’è nulla di più urgente, per definizione, di un Pronto Soccorso, e le risposte devono essere tempestive, si é riusciti a trasferire un intero ospedale, non sarebbe possibile spostare un apparecchio che ci dicono sia grande come una stufa elettrica?”.