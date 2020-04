Coronavirus, Fratelli d’Italia: “Niente pedaggio autostradale per gli operatori sanitari”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il gruppo consiliare sambenedettese di Fratelli d’Italia plaude all’iniziativa dell’Abruzzo, “prima regione in Italia ad ottenere l’esenzione dal pedaggio autostradale per gli operatori sanitari”. I meloniani chiedono quindi alle Marche di seguire l’esempio estendendolo anche agli operatori delle forze di polizia.

“Bisogna fare come in Abruzzo, dove già dal 30 marzo in pochi giorni centinaia di operatori sanitari abruzzesi hanno presentato l’autocertificazione, scaricata dal sito web della Regione, per ottenere l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per recarsi al lavoro nei diversi presidi regionali. Una iniziativa meritoria che ha visto l’Abruzzo prima regione in Italia a non far pagare chi in questo periodo di emergenza è costretto ad utilizzare il proprio mezzo per garantire la presenza negli ospedali e portare le cure a centinaia di persone malate”.

Proseguono i consiglieri di Fdi: “Bisogna seguire questo esempio positivo chiedendo alla Regione Marche di farsi promotrice di una identica istanza al gestore autostradale della nostra regione, ed estendendo fin da subito tale esenzione anche agli appartenenti alle forze di Polizia che con grande sacrificio e sprezzo del pericolo di contagio pattugliano ogni giorno le nostre strade e le nostre città per garantire il rispetto delle norme sull’emergenza sanitaria”.

Non solo. Fratelli d’Italia insiste affinché la medesima esenzione venga riconosciuta anche alle migliaia di lavoratori ancora in servizio per garantire i servizi essenziali alla cittadinanza.

“Basta chiacchiere e si affronti l’emergenza con determinazione a suon di fatti: niente briciole, ma il sacrosanto riconoscimento dei sacrifici dei lavoratori che operano sul fronte dell’emergenza sanitaria ed economica, a cui va la stima e la gratitudine di tutti gli Italiani”.