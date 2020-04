Coronavirus, Assenti: “Pronti ad un’alzata di scudi. C’è il rischio di non riavere più il nostro ospedale”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella polemica sull’ospedale si inserisce anche Andrea Assenti. “Quando tornerà l’ Ospedale Madonna Del Soccorso alla Città di San Benedetto del Tronto?”, si domanda il vicesindaco.

“Nuovi pazienti provenienti da altre Aree Vaste della Regione Marche stanno per approdare nel nostro ospedale ormai Centro Covid e sale il timore che non riavremo più il nostro nosocomio”.

Il dito viene puntato contro la Regione: “Si approfitta del nostro territorio e in particolare di San Benedetto. Le rassicurazioni del governatore Luca Ceriscioli su un ritorno alla normalità per la sanità rivierasca, una volta terminata l’emergenza, sembrano ormai parole al vento. Noi siamo pronti a un’alzata di scudi e chiediamo a gran voce di riavere il nostro ospedale. Ci opporremo con tutte le nostre forze al rischio che questa riconversione sia solo l’inizio di un “saccheggio” destinato a condurre verso un ospedale unico che non sarà certo quello della costa”.