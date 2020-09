Conte: “Le elezioni regionali non incideranno sul Governo”. E sostiene il Mattarella bis

“Ritengo che le regionali non avranno incidenza sul Governo”: lo sostiene Giuseppe Conte, che però sottolinea come ci sia ‘un centrodestra unito e una maggioranza che va in ordine sparso’. Poi l’endorsement per un Mattarella-bis: “Vedrei benissimo una sua rielezione”. E sul futuro dell’Italia: “La vera sfida che ci attende è quella di affrontare i nodi strutturali che hanno impedito al Paese di crescere. Non chiediamo soldi europei per abbassare le tasse ma per un progetto coerente che rimanga alle generazioni future”. Infine su Draghi: ‘non è un rivale, ma una eccellenza espressa dall’Italia nei ruoli che ha ricoperto’. E su Facebook anche il ministro Di Maio interviene su Mattarella ad un anno dal giuramento dell’esecutivo: “E’ stato una guida”.