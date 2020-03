Conte al Senato, Fede: “Presenti con le dovute cautele. Parlamentari seduti anche in tribuna”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata in aula per Giorgio Fede. Il senatore sambenedettese ha ascoltato le comunicazioni del premier Conte a Palazzo Madama nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Munito di mascherina, Fede ha partecipato alla seduta a distanza di sicurezza dagli altri parlamentari.

“Eravamo collocati in spazi adeguati – riferisce – altri senatori erano presenti nelle tribune per il pubblico. Per quel che riguarda le Commissioni, utilizziamo invece le sale più grandi a disposizione”.

Al Senato c’erano anche i rappresentanti delle regioni più colpite dal contagio, come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le stesse Marche.

“La cautela è un dovere non tanto per la tutela della salute personale, ma per evitare la diffusione del virus, con un mix territoriale che è comune a poche altre attività”.