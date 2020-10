Consiglio regionale, il 13 gennaio il Tar si pronuncerà sul ricorso di Urbinati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Tribunale Amministrativo delle Marche ha fissato al 13 gennaio l’udienza per il ricorso presentato da Fabio Urbinati relativamente al suo mancato ingresso in consiglio regionale. La vicenda che riguarda l’ex assessore sambenedettese, assistito dagli avvocati Leonardo Grossi e Agnese Capecci, sarà affrontata dal Tar il prossimo 13 gennaio. Urbinati era infatti stato escluso dal consiglio regionale, malgrado il voto lo avesse promosso, per cedere il proprio posto al candidato alla presidenza Maurizio Mangialardi in base ad una normativa che, oggi, Urbinati contesta.