Confindustria, l’annuncio di Mariani: “Candidiamo il territorio a zona economica speciale”. Critiche sulla ricostruzione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un territorio operoso e resiliente che però vive grandi difficoltà”. E’ così che il presidente di Confindustria del Centro Adriatico, Simone Mariani, ha definito il Piceno nel corso della conventione di Confindustria svolta, questo pomeriggio, al Palariviera di San Benedetto. “Lo dicono i fatti e, soprattutto lo dicono i numeri” ha continuato Mariani.

Rivolgendosi al presidente della regione Luca Ceriscioli, presente in platea, Mariani ha elencato i dati: “Il Pil delle Marche è di circa 11 punti percentuali sotto il livello del 2007 rispetto ai circa quattro punti percentuali registrati dal resto d’Italia, questo significa che stiamo correndo ad un terzo della velocità della media nazionale”.

Mariani ha definito “selezione darwiniana della specie imprenditoriale” l’effetto legato alle restrizioni sui criteri di concessione dei finanziamenti bancari pur ammettendo che gli imprenditori “sono chiamati ad evolversi verso una maggiore cultura finanziaria”. Ma se il dato regionale fornisce una situazione di sofferenza, quello legato al Sud d delle Marche “fa registrare pericolosi picchi di criticità”.

“Nel Piceno – ha continuato il presidente locale di Confindustria – l’economia è trainata da un manipolo di imprese virtuose e nel Fermano continua senza freni l’arretramento della filiera calzaturiera”. Relativamente alla provincia di Ascoli Mariani ha auspicato l’elaborazione di una fase due. “Dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma Tronto – Vibrata – ha detto – e dopo aver ottenuto incoraggianti risultati in termini di nuovi investimenti e di nuovi occupati è indispensabile insistere per sostenere la crescita e per non disperdere il prezioso lavoro fin qui svolto. E a questo proposito ringrazio la vice presidente della Regione Marche Anna Casini che si è spesa in prima persona e con tenacia su questi temi”.

Mariani ha chiesto sia a Ceriscioli che a Casini una unione di intenti per chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico la proroga dell’accordo di programma del Piceno in scadenza al 31 dicembre 2020. “Per proseguire alla crescita del territorio e per realizzare importanti opere infrastrutturali e finanziare altri progetti imprenditoriali che contiamo possano essere presentati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”. Mariani annuncia di voler raccogliere idee e proposte di investimenti per andare al Ministero “con fatti concreti e idee molto chiari”.

Mariani lancia dunque la candidatura del territorio Piceno e di quello Fermano a zona economica speciale. “E’ un’idea che coltiviamo insieme al presidente dell’ordine dei dottori commercialisti Carlo Cantalamessa dal momento che parliamo di un territorio che ha due aree di crisi complessi e che sta vivendo gli effetti di un sisma devastante”. Il riconoscimento di zona economica speciale è uno strumento straordinario pensato per il mezzogiorno e che prevede un potente pacchetto agevolativo, una legislazione economica e fiscale in deroga dotata di importanti meccanismi anti burocrazia. ” Si tratta di qualcosa che rappresenterebbe un turbo per l’economia di questo territorio – ha aggiunto Mariani -. Per questo è una candidatura ambiziosa ma ci auguriamo che con il supporto politico del nuovo governo e della nostra Regione anche questo obiettivo possa essere raggiunto”.

Non sono mancate le stoccate alla politica: “Sono stati cambiati quattro commissari straordinari in tre anni – ha affermato rivolgendosi alla platea -. Una situazione che mi fa venire in mente Il Gattopardo, si cambia tutto per non cambiare niente”.