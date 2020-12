ANCONA – “Salvo colpi di scena giovedì torniamo in zona gialla”. Lo annuncia il vice presidente della giunta regionale Mirco Carloni dopo una lunga riunione della conferenza Stato-Regioni che aggiunge: Abbiamo proposto, per i ristoranti e bar che già possono lavorare a pranzo, che rimangano aperti anche a cena. La conferenza ha condiviso questa posizione e domani la propone unitariamente al Governo per il nuovo dpcm insieme ad altri correttivi”.