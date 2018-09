Conferenza dei sindaci, nuovo strappo. Ceriscioli e Casini assenti

ASCOLI PICENO – Conferenza dei sindaci sulla sanità senza il personaggio più atteso. Venerdì pomeriggio alla riunione mancava infatti il governatore Luca Ceriscioli, invocato dai primi cittadini presenti. Ad aumentare l’irritazione ha contribuito anche la concomitante assenza della vicepresidente Anna Casini.

A presentare il piano sanitario 2018-2020 è stato pertanto un funzionario della Regione. Un documento che prevedrebbe un ritorno sui territori dei servizi, ma che tuttavia poco convince gli amministratori piceni, stanchi delle buone intenzioni non seguite dai fatti.

Il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha ribadito i problemi che affliggono il sud delle Marche, avanzando al contempo i paragoni con Pesaro e Fano e chiamando in causa i bacini di utenza, con il piceno che ‘accoglie’ una bella fetta di popolazione abruzzese.

“Ceriscioli ha parlato per tutta l’estate di ospedale unico, ma oggi non si è presentato”, ha accusato Piunti. “Lo invito ufficialmente alla commissione sulla sanità che abbiamo messo in piedi a San Benedetto”.