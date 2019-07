Comune – Goletta Verde, non è il primo scontro. Nel 2013 ad arrabbiarsi fu Canducci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comune e Goletta Verde, storia di un idillio mai nato. Oggi è Andrea Traini a tuonare contro il rapporto di Legambiente sulla qualità delle acque, mentre sei anni fa toccò al suo predecessore usare toni durissimi.

Per una volta d’accordo al di là degli steccati politici, seppur a distanza, quelle di Traini e Canducci sembrano esternazioni fotocopia, con l’unica differenza che nel 2013 i controlli riguardarono il torrente Ragnola (ritenuto inquinato) e non l’Albula.

“I prelievi sono stati effettuati il giorno 18 giugno sull’ultimo tratto del torrente e non seguendo le procedure indicate dal Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 che, appunto, regolamenta il campionamento delle acque”, criticò Canducci. “Secondo la legge, infatti, il prelievo deve essere effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo libero dell’acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 centimetri in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi vengono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia”.

Così come Traini, l’allora assessore citò l’Arpam: “Effettua sistematicamente i prelievi secondo le indicazioni ministeriali e non ha rilevato in corrispondenza della foce del Ragnola alcuna forma di inquinamento delle acque antistanti il fosso. Le informazioni ottenute ci consentono di chiarire che Goletta Verde ha prelevato acqua direttamente dal torrente, dove è probabile si evidenzi presenza di inquinanti ma dove mi sembra improbabile che qualcuno faccia il bagno. L’Arpam effettua i prelievi secondo le disposizioni ministeriali, misurando cioè la qualità dell’acqua laddove effettivamente ci si bagna”.

Canducci, tuttavia, concluse il suo intervento con un encomio a Goletta Verde “perché svolge azioni di sensibilizzazione importanti che ci aiutano a fare sempre meglio”. Traini al contrario ha ribadito il muro contro muro annunciato la mancata partecipazione all’incontro in programma al porto.