Comunali, Urbinati: “A San Benedetto saremo sopra al 5%. In lista tanti giovani e donne”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sarà un vero onore e al tempo stesso una grande responsabilità condividere il rilancio dei riformisti delle Marche”. Fabio Urbinati ringrazia chi lo ha voluto alla guida della segreteria regionale di Italia Viva, carica che condividerà alla pari assieme a Lucia Annibali. “Io ci metterò il mio impegno e la mia esperienza. Grazie ancora una volta per la fiducia a Matteo Renzi, ai coordinatori nazionali Teresa Bellanova e Ettore Rosato e a quelli locali”.

L’ex consigliere regionale, non rieletto lo scorso settembre, guarda inevitabilmente ai prossimi appuntamenti elettorali: “I comuni più importanti dove si voterà sono San Benedetto e Castelfidardo. Il mio obiettivo sarà quello di cercare di mettere insieme tutti i riformisti delle Marche, a partire da Azione, +Europa e Socialisti”.

Servirà pure una sede che certamente verrà inaugurata ad Ancona. Diverso il discorso per la riviera: “Vedremo se ci sarà l’opportunità. In questo momento i partiti non sono ricchissimi e non potendo vederci in presenza a causa del covid sarebbe poco opportuno”.

Italia Viva alle amministrative appoggerà Antonio Spazzafumo. “L’importante è andare al ballottaggio come coalizione – spiega Urbinati – come partito siamo nati da poco, la missione è assolutamente quella di non andare sotto al 5%, dato che conseguimmo alla Regionali, ma puntiamo ad un numero più alto. Vogliamo mettere in lista parecchie donne e giovani”.