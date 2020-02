Comunali 2021, Urbinati: “Per San Benedetto sacrificherei qualsiasi cosa. Italia Viva ha i candidati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno sguardo alla regionali, ma anche alle elezioni comunali del 2021. “Per San Benedetto sacrificherei qualsiasi cosa, mi spoglierei anche nudo”, dice Fabio Urbinati rispondendo alle domande sul futuro durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi coordinatori provinciali di Italia Viva.

“Italia Viva ha più di un candidato sindaco per San Benedetto. Ci hanno insegnato una cosa: guai ad andare ai tavoli politici dicendo che non si hanno i candidati. Noi ce li abbiamo”. Che possa essere lui a sfidare Pasqualino Piunti qualora il bis in Regione non andasse in porto? “Per candidarsi occorre che qualcuno te lo chieda. Ci sono anche Capriotti, De Scrilli…”.