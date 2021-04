Commissione d’inchiesta, attesa per la riunione che eleggerà il presidente. Ma va prima testato il sistema di voto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la nomina dei 13 componenti, la commissione d’inchiesta sullo stadio attende la sua prima convocazione che potrebbe arrivare non prima della settimana prossima. Prima di riunire i consiglieri comunali, occorrerà testare il sistema di voto da remoto utile per l’elezione del presidente. Essendo questo a scrutinio segreto non sarà possibile attuare il metodo dell’alzata di mano né quello della comunicazione verbale.

Intanto, per la carica di presidente, restano in lizza Flavia Mandrelli e Bruno Gabrielli. L’ex esponente di Forza Italia, interpellato, non si tira indietro: “Ho dato la mia disponibilità. Ne parlerò con i colleghi della minoranza, decideremo insieme”.

La commissione si è formata in occasione del consiglio comunale di ieri. Come detto, sarà formata da 8 esponenti di maggioranza e 5 di minoranza. Nel primo caso Mario Ballatore e Carmine Chiodi rappresenteranno Forza Italia, Gianni Balloni e Giacomo Massimiani Fratelli d’Italia, Marco Curzi ed Emidio Del Zompo la Lega. Ed ancora Francesca Lelli e Brunilde Crescenzi saranno le esponenti delle civiche Siamo San Benedetto e San Benedetto Protagonista. Sul fronte dell’opposizione i prescelti sono stati Antimo Di Francesco (Pd), Domenico Pellei (Udc), Flavia Mandrelli (Articolo Uno), Andrea Sanguigni (Ripartiamo da Zero) e Bruno Gabrielli (gruppo misto).

L’organismo dovrà produrre una relazione dei lavori entro quaranta giorni.