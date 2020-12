Commemorazioni del Rodi, la furia di Rosetti: “Piunti è riuscito a dividere la città”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il nulla cosmico è riuscito in una impresa che se solo ce l’avessero raccontata qualche anno fa noi avremmo detto che era impossibile: dividere la città, far litigare la storia su una tragedia che in cinquant’anni ha sempre fatto sentire l’abbraccio della città a tutte le vittime del mare e alle loro famiglie”. Nicola Rosetti attacca nuovamente l’amministrazione comunale, stavolta sul caso delle commemorazioni del disastro del Rodi. “Chi mi conosce sa che quello del mare, della sicurezza sul lavoro, delle tragedie che hanno colpito la città di San Benedetto attraverso un tributo altissimo che bambini, ragazzi e uomini hanno pagato al mare, è un tema che sento in prima persona e che mi è molto caro. Ricordo molto bene quando nel 2000 l’ex assessore Renato Novelli organizzò forse per la prima volta un evento che raccontava della tragedia del Rodi avvenuta il 23 novembre 1970 ; ricordo poi quando per celebrare i 40 anni da quella tragedia l’amministrazione Gaspari con il suo assessore Settimio Capriotti organizzò una giornata che chiamò a raccolta la città per stringersi con un abbraccio attorno alle vittime del mare, ma si ricordò anche cosa significarono per la città quelle giornate di quaranta anni prima. Insomma la nostra città, sempre molto vivace, a volte anche troppo, riusciva a dividersi su tutto tranne che su due cose: il rispetto di chi va per mare, e l’amore per i colori rossoblù”.

L’accusa a Pasqualino Piunti è frontale: “Questo sindaco è un corpo estraneo che nulla ha vissuto e nulla sa di San Benedetto, perché tutto ciò che fa è per calcolo o opportunità e quindi in nessuna delle sue azioni possiamo avvertire calore, vicinanza o condivisione, anzi riesce a far litigare tutti, divide perché è un uomo piccolo, che vive di rancori, di vendette, di bassezze. Piunti è riuscito non solo a cacciare la compagnia teatrale Re Nudo da sempre presente in città, ma perfino a dividersi dal circolo dei sambenedettesi, perché non basta cantare “nuttata de luna” per fare il sambenedettese se poi sulle scelte non sai cosa significa essere amante di San Benedetto del Tronto. Ecco, quindi, che a cinquant’anni dalla tragedia del Rodi, nel giorno in cui la città si ferma e ricorda tutte le vittime del mare, questo sindaco per caso, incapace ed inutile, ci obbliga a cerimonie divise”.