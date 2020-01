Comitato Handicap contro Urbinati: “Polemiche sterili, profondamente delusi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E’ con rammarico e delusione profonda, accompagnati da forte disappunto, che sono costretto a intervenire su quanto ha scritto Fabio Urbinati, a proposito dell’incontro avuto dall’associazione CHa.PP con i più alti vertici, politici e amministrativi, della Regione Marche in merito alla realizzazione di un RSA per disabili gravi in Area Vasta 5”. A parlare è Gabriele Franceschini, presidente del Comitato Handicap critico nei confronti del consigliere regionale che aveva stigmatizzato la visita in ospedale di Ceriscioli, Casini e Agostini.

“E’ il sogno dell’associazione CHa.PP che più e più volte, da oltre 15 anni ha chiesto ai diversi politici, di ogni colore, compreso il consigliere Fabio Urbinati di realizzare quanto i familiari chiedevano. Ho ritenuto dunque, di coinvolgere un amico di vecchia data, con il quale ho avuto, tra l’altro, momenti di duro scontro politico, attuale responsabile regionale per la sanità del PD, che l’ex onorevole Luciano Agostini,affinché si facesse promotore presso la Presidenza della Regione di un incontro per far i reali bisogni della disabilità gravissima del nostro territorio. In breve tempo questo incontro si è tenuto e tutti i presenti hanno assunto l’impegno di richiedere un progetto riconoscendone la necessità ed indispensabilità. Sarà una vera risposta a quelle famiglie con genitori anziani che hanno i propri figli accolti in RSA pet disabili lontane centinaia di chilometri dalle loro abitazioni”.

Conclude l’ex assessore: “Voglio augurarmi che tutti capiscano e che queste famiglie siano supportate e non tediati e vessata da inutili, sterili polemiche”.