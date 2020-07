Circo con animali, l’Amico Fedele chiede un incontro al sindaco: “San Benedetto chiuda le porte a queste iniziative. Non c’è niente di educativo”

L’associazione onlus L’Amico Fedele si associa al grido di molte altre associazioni ed esponenti politici che in questi giorni hanno espresso tutto il proprio sdegno di fronte “al perdurante

quanto ormai anacronistico spettacolo” del circo con gli animali. “Il circo con animali – fanno sapere dall’associazione – è una pratica legale e quindi accettata ma non certo accettabile. La storia ci insegna che morale ed etico spesso non hanno trovato immediata accoglienza nel dettato legislativo mosso da altri criteri di tipo economico o culturale e il circo è un esempio chiaro di questo discutibile apparato. Ma restano comunque da porsi alcune fondamentali ed irrinunciabili domande oggi nella tanto decantata era moderna dove tutto è scibile”.

Dall’associazione si rivolgono ai cittadini che ancora “non capiscono che l’utilizzo degli animali nei circhi è qualcosa di inaccettabile. Quanti cittadini ancora non capiscono che non c’è nulla di educativo in tali pratiche? Quanti cittadini ancora non capiscono che non c’è nulla di divertente nello scherno di queste creature animali? Nell’era del web dove tutto è conoscibile e tutto è visibile, quale maggioranza ancora può ritenere che sia esagerato o ingiusto battersi per i diritti di queste specie usate per fini non etologici?”.

La storica onlus di San Benedetto lancia così un appello rivolto proprio ai cittadini. “Un appello – continuano – alla riflessione e all’empatia, un appello al senso di responsabilità davvero educativo nei confronti dei propri figli, un appello all’esercizio del pensiero, della logica oltre che del sentimento. Solo così potrà emergere che la vera arte è il circo senza animali, unico spettacolo a dover essere alimentato e sostenuto e che tutto il resto non può chiamarsi show non solo per ragioni etologiche di benessere animale ma anche per offesa all’intelligenza e alla sensibilità di noi esseri umani cosiddetti superiori”. Nasce così una campagna di sensibilizzazione che le associazioni locali “L’Amico Fedele” e il comitato “Ambiente e Salute nel

Piceno” stanno intraprendendo e che include anche una richiesta di incontro con il Primo cittadino e l’Assessore all’ambiente per affrontare il tema da un punto di vista amministrativo sulla falsariga di altre realtà locali che ce l’hanno fatta a dare una svolta nel pieno rispetto di criteri e principi normativi. “Auspicando, tuttavia, che le grandi e valorose associazioni nazionali come Lav, Essere Animali eccetera raggiungano il grande obiettivo, già conseguito da altri Paesi, del divieto assoluto del circo con animali. Invitiamo tutti a seguirci e sostenerci in questa campagna commentando ed esprimendo le proprie opinioni sulla nostra pagina Facebook e Profilo Istangram Festivalveg dedicati specificatamente alla sezione veg de L’Amico Fedele”.