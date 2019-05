Cinque Stelle: “Valorizzare il Centro Agroalimentare”. Delegazione in viaggio a Roma

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incontro giovedì a Roma dei Cinque Stelle con il Direttore Generale del Centro Agroalimentare di Roma Fabio Massimo Pallottini, con la partecipazione dell’amministratore delegato del Caap Francesca Perotti e del coordinatore tecnico Bernardino Gasparetti.

“Il Centro Agroalimentare di Roma – affermano il senatore Giorgio Fede e il consigliere regionale Peppe Giorgini – è una eccellenza nazionale ed europea del settore, un esempio di una partecipata pubblica virtuosa, presentando un bilancio in utile da diversi anni ed è un grande esempio di sviluppo e tutela del settore agroalimentare”.

Durante l’incontro si è parlato di una proficua collaborazione, anche con Italmercati che rappresenta l’unione nazionale dei principali mercati italiani che organizza eventi ed iniziative atte a valorizzare il settore agroalimentare.

“L’incontro valutato da entrambi le parti più che positivo, si è concluso con alcuni punti fermi: la continuità aziendale del Centro Agroalimentare Piceno e con l’incontro già fissato per metà giugno, ove lo stesso Pallottini verrà a visitare il nostro Centro. Dopo una storia di nubi grigie nel mondo dell’agroalimentare, finalmente l’incontro odierno apre a nuove speranze per il settore ed ad una ipotesi di sviluppo per i settori agricoli ed ittici del piceno.

Il settore agroalimentare nelle Marche è in crescita, con aumenti di fatturato, cercare di far rinascere le nostre infrastrutture è un doveroso impegno per cui dobbiamo lavorare per mantenere il livello occupazionale e renderlo volano di uno sviluppo futuro di tutto il territorio piceno”.