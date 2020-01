Cinque Stelle, Giorgio Fede eletto ‘facilitatore’ nelle Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorgio Fede entra nella famiglia dei ‘facilitatori’ del Movimento Cinque Stelle. Il senatore sambenedettese curerà le relazioni interne relative alle Marche.

“Ringrazio gli iscritti marchigiani per la fiducia”, dice Fede che avrà appunto il compito di facilitare i rapporti con gli eletti e con i con i gruppi locali di tutta la regione, facendo anche da supporto per le liste in occasione delle elezioni comunali e regionali, in coordinamento con lo staff nazionale.

“Un altro impegno al servizio del Movimento, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione, il coordinamento e l’efficacia dei gruppi di attivisti e dei portavoce della nostra Regione, e quindi rendere migliore, più precisa e incisiva, la nostra azione politica per trasformare in vantaggi per i cittadini le nostre idee”.

Prosegue Fede: “Sulla nostra organizzazione c’è molto lavoro da fare, soprattutto lontano dai riflettori e dai personalismi, e credo sia uno degli aspetti più importanti da curare in questo momento, dopo che l’impegno e le possibilità generate dall’esperienza di governo hanno cambiato radicalmente le esigenze della nostra forza politica. Per crescere è fondamentale anche questo lavoro”.