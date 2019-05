Cinque Stelle, Giorgio Fede coordinerà il territorio marchigiano: “Il blog ha dato fiducia a Di Maio, ottimo risultato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Blog delle Stelle ha confermato la fiducia a Luigi Di Maio e Giorgio Fede è d’accordo con la decisione della rete. “L’80% è un ottimo risultato, è stata ribadita la fiducia il lui così come è accaduto durante la riunione di mercoledì”, spiega il senatore sambenedettese.

In occasione dell’incontro con l’intero gruppo parlamentare, Fede ha preso la parola: “Lo faccio quasi sempre, ho detto la mia. Di Maio è una persona credibile e affidabile. E’ giusto proseguire”.

Ad esprimersi on-line sono state circa 55 mila persone. Tutt’altro che poche a detta dell’ex presidente del quartiere Sant’Antonio. “Gli iscritti alla piattaforma non sono tantissimi. Nonostante tutto rappresenta l’esempio più numeroso al mondo di coinvolgimento via internet. Penso sia un record mondiale”.

Eppure dopo il ko referendario del 2016 l’allora premier Matteo Renzi rassegnò le dimissioni. “E’ vero, lasciò. Noi abbiamo fatto un discorso diverso. Se fosse successo al Pd? Sì, c’è un gioco delle parti in politica – ammette Fede – noi abbiamo deciso di rimetterci alla volontà della rete”.

Per il futuro il Movimento sta pensando alla creazione di un coordinamenti nei territori. In tal senso, Fede sarà uno dei due referenti per le Marche assieme a Sergio Romagnoli. “Abbiamo avviato un processo di riorganizzazione. Con l’uno vale uno si era lasciata l’autonomia ai gruppi di autodeterminarsi. E’ invece necessario strutturarsi”.