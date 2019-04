Cinque Stelle: “Al Pronto Soccorso aumenteranno i tempi di attesa”. Allarme in vista dell’estate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto è, per accessi, il secondo dell’Asur Marche”. Lo dice Peppe Giorgini, che snocciola i numeri: “Oltre 38 mila ingressi l’anno di cui l’1,5% in codice rosso, il 24,27 in codice giallo, il 70,6 in codice verde, il 3,2 in codice bianco e lo 0,3% in codice nero e lo possiamo considerare un punto di snodo sanitario fondamentale per tutta la regione; con quello di Ascoli Piceno si raggiungono le 70.000 prestazioni circa, sempre nel 2018, va da sé che la stagione estiva in Riviera incrementa l’accesso e le prestazioni in maniera esponenziale”.

Il consigliere regionale dei Cinque Stelle comunica che attualmente la pianta organica del Pronto Soccorso è composta da 18 medici, compreso il primario.

“Quattro medici sono esonerati dal turno di notte, due hanno fatto richiesta di mobilità presso altre strutture, cinque hanno sono in attesa del concorso in altri ospedali, uno va in pensione e attualmente sta smaltendo il carico residuo di ferie per cui non rientrerà, un altro per necessità inderogabili fruisce giustamente della legge 104 ed infine due medici fanno solo codici verdi e bianchi perché non specializzati. Ci pare doveroso sottolineare e appare chiaro dalla realtà dei fatti che il reparto stia tirando avanti solo grazie all’abnegazione, al coraggio, alla professionalità di chi sceglie consapevolmente di svolgere un servizio, oltre che un lavoro; il rischio professionale è sempre altissimo, lo stress, la frustrazione di non ricevere abbastanza neanche in termini economici la fa da padrone nella scelta e nel desiderio di esercitare altrove. Altrettante criticità provengono dal settore infermieristico e di supporto dell’intero dipartimento: si soffre dei pesanti carichi di lavoro e non si trovano interlocutori prima ancora che risposte concrete nei dirigenti locali, questi ultimi appaiono perennemente con le mani legate da un ‘comando regionale’ che non fa prigionieri”.

Prosegue Giorgini: “I Pronto Soccorso stanno diventando un problema un po’ in tutte le Marche e gli effetti delle scelte firmate Ceriscioli hanno determinato la chiusura di tredici ospedali in tutta la regione, il flusso continuo in poche strutture già perennemente ingolfate, portando un danno incalcolabile, con il moltiplicarsi dei tempi di attesa. A quanto pare la situazione non sembra avere sbocchi: i bandi per i medici vanno costantemente deserti al punto di dover assumere unità senza specializzazione per far fronte alla copertura dei turni. Le guardie medica, dal canto loro, non sono attrezzate per far fronte alla emergenza che si prospetta: il supporto alle esigenze dei pazienti in pronto soccorso almeno per i codici bianchi è possibile, ma la percentuale dei casi è minima e non varia di molto il quadro generale. Non è bella la situazione anche negli altri reparti del nostro ospedale da tempo in pieno smantellamento: Otorino, Ortopedia, Chirurgia, Oncologia, Neurologia e Nefrologia non hanno un primario diretto, o non esiste o è prossimo ad andare altrove, o in pensione o, ancora peggio, si deve dividere tra due ospedali”.