Chiodi e Ballatore in Forza Italia, Celani dà il benvenuto: “Un segnale importante per il partito”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Accolgo con grande soddisfazione l’ingresso nel nostro movimento politico dei due amministratori del comune di San Benedetto del Tronto, Carmine Chiodi e Mario Ballatore, dove, sono sicuro, troveranno una forza politica moderata liberale e di centrodestra da sempre attenta ai problemi della nostra Regione, e con cui collaborare per dare risposte concrete”. A parlare è Piero Celani, che dà il benvenuto ai due ex esponenti di San Benedetto Protagonista. “La loro scelta – spiega il consigliere regionale – è sicuramente frutto, oltre che di un convincimento politico, anche del lavoro capillare di riorganizzazione che il coordinatore regionale Francesco Battistoni sta svolgendo in tutta la nostra Regione Marche, secondo le direttive date dal nostro Presidente Silvio Berlusconi e dal suo vice Antonio Tajani da sempre vicino ai nostri territori”.

Per Celani i due nuovi ingressi rappresentano a tutti gli effetti un chiaro rafforzamento del partito: “Auguro agli amici Carmine e Mario buon lavoro nella scia dell’impegno che li ha sempre contraddistinti negli anni, con interventi e proposte a favore della nostra comunità”.