Centro Civico Popolare: “Alle Comunali contro Piunti. Primarie? Nel 2016 ci fecero perdere, se le faccia il Pd”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ed ora occhi puntati alle amministrative del 2021. Il Centro Civico Popolare si dice soddisfatto per il responso arrivato alle elezioni regionali, con la lista Le nostre Marche e il Centro che, a San Benedetto, ha ottenuto il 2,5%. Un risultato decisamente migliore di quello dell’Udc, fermo all’1,67%, che sosteneva la candidatura di Francesco Acquaroli.

“Centro Civico Popolare è una vera esperienza civica – dice Domenico Pellei, che in consiglio comunale rappresenta ancora l’Unione di Centro – alle regionali abbiamo abbandonato la posizione di irrilevante opportunismo dell’Udc e abbiamo speso la nostra faccia, senza simboli a supporto”.

Una fotografia che verrà riproposta inevitabilmente anche la prossima primavera. “Va ricostruita una rete di rapporti sul territorio partendo proprio dal civismo – spiega Eldo Fanini – il nostro posizionamento sarà contro l’amministrazione Piunti, auspico che le forze moderate facciano lo stesso”. Le porte al centrosinistra, pertanto, sono aperte. A patto che non venga riproposta la metodologia delle primarie per individuare il candidato sindaco: “No, non esiste – insiste l’ex vicesindaco – ci hanno fatto perdere cinque anni fa, creano solo problemi. Se le faccia il Pd, se vuole. Ormai non si usano più”.

Al voto del 20 e 21 settembre il sostegno è andato tutto a Domenico Novelli che, complessivamente, ha raccolto 698 preferenze: “Per me è un ottimo dato, totalmente inaspettato. Dopo i big arrivo io, con la differenza che loro sono politici da anni che sono quotidianamente sui giornali”.

Quello della territorialità diventa per i centristi un tema fondamentale, vista la momentanea assenza di esponenti rivieraschi a Palazzo Raffaello: “Non abbiamo un rappresentante in Regione – continua Fanini – siamo tutti bravi a parlare, ma nei fatti si è preferito votare degli ascolani. I partiti di cartello hanno portato avanti una linea che non ha favorito la nostra città”. Da parte di Pellei, infine, non mancano frecciate a Giorgio De Vecchis : “Il suo sarà un equilibrio faticoso da mantenere. Si presenta con il centrodestra in Regione e contemporaneamente vuole essere alternativo a questa amministrazione di centrodestra”.