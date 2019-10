Centro Agroalimentare, Urbinati: “Collegio dei revisori illegittimo. Vendita? Ok, ma la struttura si è svalutata”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Questo collegio sta conducendo una battaglia politica”. Fabio Urbinati dice la sua sulla vicenda del Centro Agroalimentare scagliandosi contro i revisori chiamati ad approvare il bilancio.

“E’ stato respinto da due consiglieri su tre. Per me questo collegio è illegittimo e l’ho segnalato. Non capisco perché non venga fatta rispettare la parità di genere”.

Riguardo alla possibile vendita della struttura, il consigliere regionale di Italia Viva ricorda la delibera del 2012 che diede il via libera a questo tipo di operazione. “Nel frattempo – sottolinea – sono stati venduti degli immobili all’interno, il centro si è svalutato. Il mio atto di indirizzo prevede l’azzeramento delle perdite e l’avvio di una procedura di vendita”

L’ex esponente del Pd vuole sapere inoltre “con quale atto è stata autorizzata la richiesta di recesso delle quote societarie del Centro Agroalimentare Piceno S.p.A.” e se “delegati della Regione Marche hanno partecipato alla assemblea dei soci dopo la richiesta di recesso”. Domande tutte contenute nell’interrogazione presentata nei giorni scorsi.