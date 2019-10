Centro Agroalimentare, mozione di Fratelli d’Italia: “Il Comune deve partecipare all’assemblea dei soci”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fratelli d’Italia presenta una mozione sul Centro Agroalimentare. Con il documento che approderà in assise martedì prossimo, i meloniani intendono ribadire il potere del Comune di San Benedetto di esercitare il peso del 43% delle quote in suo possesso e la possibilità di prendere parte all’assemblea dei soci in programma il 28 di ottobre.

L’obiettivo è quello di arrivare ad una presa di posizione unanime del consiglio comunale.

Per Fdi quindi non si applicherebbe la legge Madia che impedisce agli enti di votare il bilancio essendo il Centro Agroalimentare una realtà che fa eccezione, in quanto spesso organizzatore di manifestazioni e fiere.