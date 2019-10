Centro Agroalimentare, interrogazione in Regione del Pd

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Interrogazione in Regione da parte di Fabio Urbinati sul Centro Agroalimentare. L’esponente del Pd chiede innanzitutto “con quale atto è stata autorizzata la richiesta di recesso delle quote societarie del Centro AgroAlimentare Piceno S.p.A.” e se “delegati della Regione Marche hanno partecipato alla assemblea dei soci dopo la richiesta di recesso”.

Prosegue Urbinati vuole inoltre sapere “quali progetti di internazionalizzazione sono stati avviati dal Centro Agroalimentare, così come risulta dalle spese autorizzate a partire dal 2013, se i Servizi competenti della Regione Marche hanno avuto un ruolo di collaborazione per tali progetti e se questi rientrano nell’ambito della programmazione regionale in materia di internazionalizzazione e agricoltura, se per tali progetti è stato previsto un co-finanziamento a carico del bilancio regionale e se la Regione è a conoscenza dei risultati raggiunti”.