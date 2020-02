Centro Agroalimentare, il cda: “La liquidazione svaluterebbe la società”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno scenario positivo, che verrebbe di fatti annullato da un’ipotetica liquidazione. Il presidente del Centro Agroalimentare Roberto Giacomini ha confermato il rilancio del Caap, gioendo per il momentaneo ripensamento della Regione: “Quel tipo di soluzione comporterebbe una svalutazione della struttura”.

Il cda ha partecipato lunedì alla commissione congiunta affari generali e bilanci. Tra le questioni affrontate anche quella legata all’applicazione della legge Madia. Il Caap partecipa costantemente a fiere e mercati, motivo per cui non dovrebbe essere soggetto alle indicazioni della direttiva.

“Il Caap è un ente strategico, di supporto alle imprese”, ha ribadito l’ad Francesca Perotti. “Abbiamo risanato il bilancio e ristrutturato i locali”.

Il vicesindaco Andrea Assenti ha criticato l’atteggiamento di Palazzo Raffaello: “Se la Regione fosse interessata a far diventare la sua partecipazione strategica, avrebbe le forze per farlo. Basterebbe presenziare agli appuntamenti. Tre anni fa c’era una situazione totalmente differente, non c’era un piano di sviluppo”.

Dall’opposizione è intervenuto Giorgio De Vecchis: “La Regione deve mantenere la partecipazione, l’agroalimentare è un settore fondamentale”.

Polemico Carmine Chiodi, deciso a rivendicare i meriti dell’amministrazione. “Non salgano tutti sul carro del vincitore, il vicesindaco Assenti ha combattuto tanto, so bene cosa fu detto prima e dopo l’approvazione del bilancio, ci sono i verbali. È stato un percorso travagliato. Questo cda ha speso tante energie ottenendo un bilancio in pareggio, noi siamo al suo fianco e speriamo che si ricominci a navigare in mari più tranquilli”.