Cena fascista, Acquaroli querela Zingaretti: “Inaccettabile essere additato come un sovversivo”

Francesco Acquaroli querela Nicola Zingaretti. Lo ha annunciato lo stesso candidato Fdi alle prossime elezioni regionali dopo le dichiarazioni del segretario del Pd che lo aveva etichettato come organizzatore di “iniziative per ricordare la marcia su Roma”. Parole arrivate ad un paio di giorni di distanza dall’affondo del giornalista Enrico Mentana che aveva attaccato Acquaroli sullo stesso argomento. Il candidato di Fratelli d’Italia ha a questo punto annunciato che denuncerà Zingaretti. “In tutta la mia vita – spiega – non ho mai usato lo strumento della denuncia, a cui ho privilegiato sempre il confronto, la chiarezza e anche la stretta di mano a sanare qualsiasi incomprensione e errore, fatto e ricevuto. Ma per comportarsi così occorre la buona fede. Questa volta non è stato possibile, perché davanti ad un continuo tentativo di screditare la mia persona, ed oggi tutta la coalizione di centrodestra, additandomi come un pericoloso sovversivo non ho potuto fare altrimenti. Comprendo la difficoltà di chi dopo anni di governo non riesce a rivendicare uno, dico uno, risultato a favore dei marchigiani, ma non può pensare di continuare ad inventarsi falsità e menzogne nella mia totale inerzia. Non tornerò più su questo argomento perché voglio parlare solo delle Marche e di come rilanciarle. Perché questo è, invece, il desiderio dell’avversario politico: nascondere decenni di fallimenti creando un nemico da combattere. A questo gioco non mi presterò”.