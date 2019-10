Cena di Acquasanta, si dissocia anche la civica di Fioravanti: “Condanniamo ogni rievocazione fascista”

La civica Insieme a Fioravanti per Ascoli prende le distanze dalla cena di Acquasanta di lunedì sera. “Nel rispetto delle nostre storie personali, delle nostre sincere convinzioni e della fiducia che i cittadini hanno riposto in noi non possiamo che prendere le distanze e condannare qualunque atto di rievocazione o condivisione di valori propri del regime fascista”, affermano Monica Acciarri, Luca Cappelli, Alessandro Filiaggi e Micaela Girardi.

“La nostra città ha contribuito alla liberazione dal nazifascismo con il coraggio e il sangue di donne e uomini nostri concittadini; questo per noi è motivo di orgoglio ed a loro sono state intitolate vie e piazze cittadine, anche durante la amministrazione del precedente Sindaco. Apprezziamo le parole di chiarezza del sindaco Marco Fioravanti la sua presa di distanza ci permette di continuare la nostra azione di governo insieme. Su questi temi la comunità politica e cittadina dovrebbe essere unita e compatta; noi contribuiremo con l’azione consiliare e di governo a promuovere i valori democratici proiettando Ascoli, medaglia d’oro al valor militare per le attività partigiane, in un futuro che si allontani esplicitamente dalle pagine più buie della storia nazionale”.

Proseguono: “Ora, dopo la fase di preparazione della macchina amministrativa, dobbiamo accelerare sui progetti concreti come la sicurezza delle scuole per i nostri figli, ottenere finalmente una sanità degna di cittadini che hanno pari diritti rispetto al resto delle Marche, con la creazione dell’Azienda ospedaliera; far conoscere le qualità di Ascoli in campo culturale, enogastronomico e paesaggistico creando prospettive per un turismo in grado di sviluppare nuova economia, che permetterà anche il rilancio del centro storico. Dunque, una città aggregante ed inclusiva che attui una composita strategia per recuperare abitanti”.