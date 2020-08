Cena di Acquasanta, il Pd pubblica le foto del menù con il simbolo di Fratelli d’Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non era una cena organizzata da Fratelli d’Italia“. Giorgia Meloni lo ha ripetuto con foga anche a San Benedetto, facendo riferimento all’ormai celebre episodio di Acquasanta del 28 ottobre scorso. A non gradire la difesa della leader di Fratelli d’Italia è però il segretario regionale del Pd Giovanni Gostoli, che posta una foto del menù di quella sera. “E’ solo una casualità che il simbolo di Fratelli d’Italia fosse nel menù della cena con immagini fasciste e allo slogan “Dio, patria e famiglia”. Ed stato il vento ad appendere nella sala le bandiere del suo partito”.

Gostoli ironizza anche sulla data dell’evento, giorno in cui avvenne la Marcia su Roma: “Una coincidenza e una fatalità che il suo prescelto in questa competizione regionale si sia trovato li. Dicono di voler liberare le Marche, ma noi siamo liberi da 75 anni grazie ai nostri padri e i nostri nonni. La memoria riguarda il futuro, non solo il passato”.