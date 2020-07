Celebrazioni Sisto V, i consiglieri di Italia Viva: “Grazie a Fabio Urbinati per aver sostenuto la legge”

GROTTAMMARE – Italia viva Grottammare esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Regione Marche della legge che istituisce la celebrazione del centenario dalla nascita di Papa Sisto V. Il 13 dicembre, infatti, saranno trascorsi esattamente cinquecento anni dalla nascita del papa originario di Grottammare. “Quella di Felice Peretti – ricordano Cristina Baldoni e Luigi Travaglini – è la storia di un papato breve ma che, grazie alla grande

personalità del pontefice, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa d’Italia e della città di Roma. È molto importante per il nostro territorio aver sostenuto ed ottenuto una legge che valorizzi i luoghi dove Papa Sisto è nato, vissuto ed ha studiato. La città di Grottammare sarà pronta per questo grande appuntamento che avrà dimensioni non solo nazionali ma internazionali e che sarà sicuramente il più grande evento culturale realizzato nel Sud delle Marche dal 2015 ad oggi. Ringraziamo quindi il nostro consigliere regionale di Italia Viva, Fabio Urbinati, primo firmatario della legge che l’ha sostenuta fortemente presentandola in Commissione

Bilancio. L’importanza della ricorrenza è stata accolta dalla Regione Marche che per questo, rispetto alla dotazione iniziale, ha raddoppiato le risorse stanziate. L’evento, infatti, sarà dotato di un importante finanziamento di 180 mila euro”.