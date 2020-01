Celani vuole l’Agenzia delle Entrate ad Ascoli: “Dopo la Soprintendenza devono arrivare anche gli uffici per la riscossione”

ASCOLI PICENO – “Dopo l’istituzione nella nostra città, della sede della Soprintendenza Marche Sud, credo che sia giunto il momento che anche l’Agenzia delle Entrate, abbia una sede stabile nel Comune di Ascoli Piceno”. A parlare è il consigliere regionale Piero Celani.

“Nelle Marche – spiega – solo i Comuni di Ascoli e Fermo non sono adeguatamente serviti dall’Agenzia di riscossione. Infatti ad Ascoli, presso i locali della Camera di Commercio, è presente solo uno sportello informativo dell’Agenzia delle Entrate – Agente di riscossione, aperto tra l’altro solo due giorni la settimana, in orario antimeridiano. Ciò provoca notevoli disagi a tutti gli utenti (cittadini, professionisti e imprese) ed in particolare a tutti gli utenti dell’entroterra colpito dal sisma, che per sbrigare le loro pratiche devono necessariamente recarsi a San Benedetto del Tronto, dove per la nostra Provincia è ubicata l’unica sede dell’Agenzia di riscossione”.

I disagi nei prossimi mesi, secondo Celani, saranno ancora più grandi, dato che il 31 ottobre è cessata la sospensione dei pagamenti di alcune imposte relative alle aree terremotate. “E’ giunto il momento quindi che tutte le istituzioni, ed in particolar modo la Regione, si attivi al più presto presso il MEF, affinchè Ascoli città diventi sede effettiva dell’Agenzia di riscossione, dando un servizio puntuale, organico e continuativo tutti i giorni della settimana, ad un territorio estremamente colpito dalla crisi economica e dal sisma”.