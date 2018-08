Celani: “Mancano le infrastrutture, ma sta passando il messaggio che il problema siano le troppe auto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dai Verdi, “che una volta bloccavano tutto”, ai Cinque Stelle. Piero Celani lamenta la carenza di infrastrutture nel sud delle Marche e manda un messaggio al Governo.

“Non si può dire sempre di no. Stiamo regredendo, il nostro sistema autostradale è fermo al 1980. In quasi quarant’anni non ci siamo mossi, mentre gli altri hanno fatto passi da gigante”.

Per il consigliere regionale di Forza Italia si starebbe diffondendo nel Paese un “messaggio pericoloso” in tema di viabilità: “Si vuole far credere non che mancano le infrastrutture, ma che ci sono troppe auto in giro. Oltre alla bretella, questa zona ha anche bisogno di una strada complanare che faccia da sfogo per il traffico della A14”.

Poi avvisa: “E’ inutile pensare a mini-progetti, si deve pensare in grande. Stiamo parlando di opere che verrebbero realizzate nell’arco di dieci-quindici anni. Se restiamo nella logica dei mini-interventi saremo già abbondantemente superati dalle tecnologie e dallo sviluppo”.