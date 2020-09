Celani: “L’importanza che la sinistra dà alla sanità è pari a zero”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’importanza che le due sinistre danno alla sanità nel Piceno equivale allo zero”. Il duro attacco giunge da Piero Celani, che critica aspramente il comportamento di Pd e Movimento Cinque Stelle in occasione dell’iniziativa organizzata sabato in piazza Giorgini dal comitato Salviamo il Madonna del Soccorso. Il consigliere regionale di Forza Italia, che punta al bis a Palazzo Raffaello, punta il dito contro l’assenza di Maurizio Mangialardi e Gian Mario Mercorelli. “Hanno disertato il confronto. Prima volevano eliminare i due ospedali e ora snobbano le esigenze dei cittadini del Sud delle Marche. Per Mangialardi e compagni forse non ci meritiamo una Sanità all’altezza? O forse perché vogliono realmente togliere i due ospedali di Ascoli e San Benedetto?”.