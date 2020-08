Cattivi odori da Colonnella, Urbinati attacca la Regione Abruzzo: “Assente, un pessimo esempio. La Meloni non ci dia lezioni su come si governa”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il caso dei cattivi odori provenienti da uno stabilimento di Colonnella diventa occasione di polemica politica, con Fabio Urbinati che entra a gamba tesa sulla giunta di centrodestra della Regione Abruzzo. La vicenda sta provocando problemi e disagi sia sul versante abruzzese che su quello marchigiano, in particolar modo nei territorio di Centobuchi, Stella di Monsampolo e nella zona dell’Agraria di San Benedetto.

“La Regione ha avviato la diffida, ma non basta – afferma l’esponente di Italia Viva – su questa storia l’Abruzzo è stato assolutamente assente, dimostrandosi lontana dai problemi dei cittadini. Quando Giorgia Meloni viene su questo territorio dovrebbe tirare le orecchie ai governatori del suo partito e non ci venga a dare lezioni su come si governa. Fratelli d’Italia è un pessimo esempio”. Chiaro il riferimento al governatore Marco Marsilio.