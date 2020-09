Castagna (Udc): “Dalla Regione soldi per sostenere le start up”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Massimiliano Castagna aderisce al documento programmatico stilato dalla Cna con il quale impegna i candidati alle elezioni regionali a sostenere e finanziare il sistema delle garanzie per favorire la liquidità e gli investimenti del sistema produttivo, oltre a spingere per la semplificazione dei processi autorizzativi e dei procedimenti amministrativi regionali. “Le istanze della Cna vanno prese in considerazione”, afferma Castagna, in corsa tra le fila dell’Udc. “Con il Covid sono stati stanziati dei fondi dal governo per garantire alle imprese l’accesso al finanziamento. Questa possibilità scade il 31 dicembre 2020. La mancanza del fondo statale, salvo proroghe, dovrà spingere la Regione Marche ad intervenire per garantirlo, anche dopo il 31 dicembre e per sempre. Questo discorso vale soprattutto per le imprese innovative, le cosiddette start up che iniziano un’avventura imprenditoriale senza capitale, ma che hanno bisogno di fare investimenti non avendo garanzie. La Regione deve istituire fondi ad hoc per un impegno durevole e non straordinario, soprattutto per start up”.

Castagna plaude inoltre i vescovi marchigiani, promotori di un messaggio in vista dell’imminente tornata elettorale. “Ci ricordano che non possiamo non porre l’attenzione al mondo del lavoro fortemente segnato da un alto tasso di disoccupazione in continuo aumento. Stiamo assistendo ad una crescita delle vecchie e nuove povertà. Condivido il passaggio in cui si evidenziala crisi dell’agricoltura e l’artigianato, che nel passato hanno costituito per le Marche un modello di sviluppo varcando i confini regionali e nazionale. Per rilanciare l’occupazione è necessaria l’adozione di un nuovo programma industriale con l’inclusione da parte del Piceno da parte della Comunità Economica Europea nelle aree svantaggiate, con la possibilità così di ottenere agevolazioni comunitarie come quelle del vicino Abruzzo”.